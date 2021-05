Marcelo Tinelli a Jorge Rial: "Si no me vacuno no hago el programa"

El conductor de Tv Nostra, Jorge Rial, contó que hoy habló con Marcelo Tinelli y que éste le dijo que si no se vacuna no vuelve a la televisión.

Cuando faltan 2 semanas para el inicio de ShowMatch, Jorge Rial contó una información sobre Marcelo Tinelli que seguramente dejará a todos los directivos del Trece con la boca abierta.

En medio de Tv Nostra, su programa en la pantalla de América, Rial dijo que habló hoy con Marcelo Tinelli ante el rumor de que iba a viajar a Estados Unidos para vacunarse antes del inicio de su temporada televisiva.

"Los dos tenemos la posibilidad de viajar. Pero nos anotamos acá, para darnos la vacuna acá, pero ahora empiezo a repensar la idea de viajar porque tengo miedo", afirmó Jorge.

Y agregó sobre la charla que tuvo con Tinelli y con lo que le dijo el animador: "Si no me vacuno, no voy a hacer el programa, no salgo al aire".

"Yo estoy esperando y me la quiero dar acá. Tengo miedo. Si llega el límite me voy a ir", agregó Jorge Rial sobre la charla que tuvo con Marcelo Tinelli.

Recodemos que el inicio de ShowMatch estaba previsto para el lunes 10 de abril y que ahora se corrió para el 17. Por los tiempos, Marcelo no llega a vacunarse en la Argentina y desarrollar anticuerpos para estar en un estudio de tv como él desea.

Por lo tanto, o bien viaja al exterior para hacerlo o pospone aún más el estreno de ShowMatch y La Academia 2021.