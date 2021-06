Marcelo Tinelli habló de la evolución de Soledad Aquino tras el trasplante: "La está luchando para reponerse rápidamente"

Tras el trasplante de hígado que recibió, Marcelo Tinelli se refirió a la situación de su ex mujer Soledad Aquino. El video.

En la noche del viernes, Marcelo Tinelli, en el especial de humor de "ShowMatch", se refirió a la situación de su ex mujer Soledad Aquino a horas del trasplante de hígado realizado en el sanatorio La Trinidad de Palermo.

Fue en el inicio del programa, donde tras la participación de una de sus hijas, Cande, en uno de los sketchs musicales aprovechó el momento: “Le mando un beso a Cande, a Mica… También a Sole, que la está luchando después del trasplante de hígado. Estamos todos muy esperanzados que salga. Pero son momentos difíciles. Ustedes saben lo que es la donación de órganos… Tiene que estar bien dentro de otro cuerpo. Estamos todos atrás de ella para que pueda salir adelante”, comenzó diciendo.

Casi a punto de quebrarse, el conductor del Trece aseguró: “Es lo que todos lo que la amamos de verdad queremos. Más allá de que hoy, por supuesto que es mi ex mujer, pero ese amor de padre por esas hermosas hijas que criamos. Me llena de orgullo que están al lado de ella Mica y Cande”.

LEER MÁS Mica Tinelli regresó de Miami por la operación de urgencia de Soledad Aquino

En tanto sobre su hija mayor, Mica, que estaba de vacaciones en EE UU con su novio contó: “Ayer cuando le di la noticia vino corriendo. El trasplante no es algo que a uno le dicen: ‘te va a llegar tal día’. Estás esperando, cuando estás en la lista del Incucai. Fue hermoso el gesto de que se puedan venir rápido y estar hoy junto a su mamá”. Así una vez más repitió, casi a punto de quebrase sobre Aquino: “Ojalá Sole se pueda recuperar. Es lo que deseo de todo corazón, que Sole esté bien… por todos, pero fundamentalmente por ella, porque la quiero mucho. Siento el amor de ser padres de dos hermosas mujeres grandes”.

Claro que en medio esta charla con su público Marcelo Tinelli reconoció que el jueves, que fue cuando se hizo el trasplante pensó que se iba a quebrar y llorar al aire. Por eso no dijo casi nada. “Hoy estoy también emocionado, pero lo puedo decir tranquilo”, confió.

Tinelli también le agradeció a sus yernos, el futbolista Licha López, y el cantante Coti Sorokin, por estar acompañando a la familia en estos momentos. “Gracias a Licha, que juega en Boca y lo amo profundamente. Y hasta muchas veces ahora uno se empieza a alegrar de algunos triunfos de Boca que no pensaba que en mi vida me iba a pasar. Mas allá de que sigo cuidando que Lorenzo siga con los colores azul grana. Y gracias a Coti que es un gran novio para Cande. La apoya en todo momento. Estoy muy feliz de los yernos que me han tocado”.

“En los buenos estamos todos… En los malos algunos si y otros no. Pero acá estamos todos... Unidos. Como tiene que ser en una gran familia. Y nosotros somos una hermosa familia. Con dificultades, como tenemos todos siempre. Cosas buenas y malas. La vida es un largo camino. Uno puede mirar y agarrar lo bueno. Es perdidas y conseguir cosas. Yo creo que la vida es acostumbrarse a que hay las dos cosas. Hay momentos de perdidas, enfermedades y en esta pandemia lo que estamos viviendo es duro, pero así es la vida. Uno mira y dice ‘¿de qué me quejo?’ muchas veces”, reconoció el conductor sobre este momento familiar que les toca atravesar donde todos están pendientes de la recuperación de Soledad Aquino.

Ya hacia el final de los largos 6 minutos que se tomó Marcelo Tinelli para referirse a la evolución del reciente trasplante que afrontó la madre de sus hijas Mica y Cande, Soledad Aquino, repitió: “Le quiero mandar un beso a Sole fundamentalmente. Sé que me escucha cuando le hablo en terapia intensiva. Y a mis hijas también. Orgulloso de ellas. Gracias por tanto amor que nos dan a ustedes en esta situación. No me quiero olvidar de los hermanos de las chicas, de mis hijastros, los hijos de Guille, mi amor. Es hermoso tener una familia ensamblada con diez hijos. Con diferencias y con cosas que pensamos iguales”.

LEER MÁS Marcelo Tinelli le envió un saludo especial a Susana Giménez tras haberse contagiado de Covid