Marcelo Tinelli: "Fue hermoso recibir el homenaje por parte de Susana, no me lo esperaba"

Martín Fierro 2019, sin dudas, fue cuando Susana Giménez subió al escenario para homenajear a Marcelo Tinelli. Uno de los momentos más sorprendentes y emotivos de la entrega de los, sin dudas, fue cuandosubió al escenario para homenajear a





El conductor recibió una estatuilla especial por su labor durante 30 años de "ShowMatch", que comenzó siendo "VideoMatch".





Para sorpresa de todos, sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo, subieron al escenario para entregar el premio a su papá.





Marcelo se emocionó muchísimo ya que no sabía que sus hijos se harían presentes en la entrega de premios y le darían semejante sorpresa.





PrimiciasYa.com, Tinelli manifestó: "Fue hermoso recibir el homenaje por parte de Susana, no me lo esperaba. Tampoco esperaba este reconocimiento de parte de APTRA, se lo quiero agradecer mucho a Luis Ventura y a toda la gente de APTRA. No esperaba este reconocimiento de parte de Telefe también, más allá de que tengo mucho amor por Telefe por los 15 años que trabajé ahí. Que hayan juntado a mis cinco hijos ahí en el escenario, algo que yo no pude hacer en mi programa, es algo que me hizo muy feliz. No lo puedo creer". En diálogo conmanifestó:





Y remarcó: "Nunca me imaginé estar 30 años con el programa, la vida me regaló muchas más cosas de las que esperaba. La vida me dio un montón de oportunidades y coincido con lo que dijo Lizy, uno a veces necesita de las oportunidades. Y en este país está bueno darle oportunidades a la gente y darle la oportunidad de trabajo a la gente es clave".





"Soy muy feliz haciendo el programa, muy feliz haciendo tele. Amo hacer este programa, estar con este jurado de lujo, con Ángel, Polino, Floy y Pampita. Tenemos una gran producción y un gran apoyo del canal", finalizó Marcelo tras vivir una noche única.





