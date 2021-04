Marcelo Tinelli ya tiene fecha para su debut: ¿cambia de horario para no competir contra "MasterChef Celebrity"?

“Falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo, después de un año difícil para todos los argentinos pero para el medio televisivo también”, decía Marcelo Tinelli hace unos días en declaraciones al programa "Domingo 910" (radio La Red).

El conductor dio detalles del programa que no solo contará con parejas de famosos concursando sino que además tendrá sketchs y mucho humor. “Estamos con muchas expectativas preparando un programa que tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo pero con secciones nuevas, porque no solo las parejas van a estar bailando, sino que va a haber más imitaciones, comedia musical, circo, stand up, todas cosas que lo van a hacer más atractivo”, adelantó.

“Vamos a ir de lunes a jueves y respetando a la competencia porque tenemos un programa muy fuerte en frente (MasterChef Celebrity) ojalá nos vaya bien a nosotros y a Telefe”, indicó la figura de El Trece.

“Los viernes el programa también saldrá al aire pero va a estar más orientado al humor. Voy a volver a estar sentado en un escritorio. Me pone contento porque me recuerda años muy hermosos que pasé. Miro videos de esos programas y estamos tratando de recrearlos. Va a haber viejos y nuevos humoristas y un nuevo reality llamado PolitiChef, con imitaciones de 15 políticos importantes de la Argentina que van a cocinar”, fue otro de los anticipos de Tinelli.

Y en las últimas horas, se confirmó la fecha para el gran regreso de Marcelo a la pantalla chica luego de casi un año y medio debido a la pandemia por coronavirus.

El canal que comanda Adrián Suar anunció que el lunes 10 de mayo arranca "ShowMatch". Pero por estas horas, se especula con que el exitoso programa cambie de horario para no tener que enfrentarse mano a mano contra "MasterChef Celebrity" (Telefe), que en la última semana obtuvo promedios de más de 20 puntos de rating.

Al parecer, Tinelli podría ir a las 21hs y duraría hasta las 23. Luego, iría Guido Kaczka con "Bienvenidos a bordo". De ser así, Marcelo no competiría de manera directa contra el ciclo de Santiago del Moro, que arranca después de las 22:30.

Habrá que esperar si El Trece confirma este importante cambio de horario para "ShowMatch" y habrá que ver después cuál será la reacción de Telefe en el caso que se concrete esta opción.

