Marcelo Tinelli envuelto en una nueva polémica

En un año complicado en materia de rating, Marcelo Tinelli empieza a mover sus fichas para tratar de mejorar los números. El conductor quiere apostar cada vez más al humor, como ocurre cada viernes en ShowMatch, con algunos de los históricos cómicos de VideoMatch.

Por esa razón, desde La Flia lanzaron una convocatoria en las redes sociales para niños y niñas de entre 3 a 12 años, que se animen a contar chistes, y quieran estar en el programa de El Trece. Aunque la campaña logró tanta aceptación por parte del público.

En el posteo que subieron a la cuenta oficial de ShowMatch en Twitter, muchos usuarios se pronunciaron en contra de la convocatoria. Las críticas apuntaban a que un gran número de chicos aún no pueden asistir a clases debido a las restricciones por la pandemia.

"El mejor chiste es esta convocatoria. Los chicos tienen que estar en el colegio, no contando chistes en un programa de TV", "¿Es una joda no? Los chicos no pueden tener clases presenciales, pero sí pueden asistir a un programa de tv?", "Los chicos de esas edades tienen que estar en el jardín de infantes y la escuela primaria, no haciendo el ridículo en un programa", "Es imposible permitir esta locura. Los chicos tiene que estar en los colegios", fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

Esta no es la primera vez que Marcelo Tinelli recibe críticas tras su vuelta a la pantalla chica. En su primera semana al aire, la figura de El Trece fue cuestionado por no cumplir los protocolos del coronavirus.

