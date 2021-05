Marcelo Tinelli se enojó con Mar Tarrés a días del debut de "La Academia 2021"

Este martes, se supo que Marcelo Tinelli está enojado con Mar Tarrés por haberle dado un regalo que era para él y nunca le entregó.

Yanina Latorre contó hoy en "LAM": ”Viste que Marcelo Tinelli comparte todo el tiempo videos de los participantes, se contestan y todo eso. La dejó de repostear a Mar y Tarrés me contactó porque yo hablo con Marcelo. Le pregunté y no me contestó”.

“No cuentes todavía el motivo. Marcelo enojado es tremendo. Es de los que se enojan fuerte”, indicó Ángel de Brito. La panelista dijo que Tinelli “es letal. Viste que yo hablo seguido con Marcelo, a veces le pregunto cosas ríspidas y me contestas. Ayer le escribí por WhatsApp y le pregunté si estaba enojado con Mar Tarrés y no me contestó”.

“El motivo es hermoso. Ella le preguntó varias veces por redes si estaba enojado y él no le contesta. Ella postea muchos videos por redes y él no le repostea nada, lo hace Lizardo y los demás”, añadió Latorre.

Yanina también explicó que la influencer “todo se lo manda privado por Instagram. Ella no tiene otro diálogo con Marcelo que vía Instagram”. “El enojo es una infidencia que contamos nosotros”, adelantó el conductor.

Y la angelita dio todos los detalles: “Mar Tarrés le habría prometido a Marcelo un regalo que nunca llegó. Resulta que la mamá de Mar Tarrés vino de Salta, le trajo una docena de humita en chala, Tarrés le dice que tiene la humita en chala para él. Marcelo le dijo que se la mande y le dio la dirección de la oficina. Y Mar Tarrés se las comió”.

“Dice que las vio y se tentó con una. Después se comió la segunda, la tercera y dijo ‘bue, má’sí’”, agregó Latorre entre risas. De Brito completó que “o sea el regalo se lo fue morfando”.

“Se la comió toda y le pidió perdón. Él no le contestó nunca más. Además la docena de chalas sale carísima. Son seis mil pesos de humita en chala. Ella pensó que en la oficina se le iban a pudrir y se fue tentando. Ella dice que como era un viernes o sábado y entendió que hasta el lunes no iba, se le iban a poner feas. Nunca más le contestó”, concluyó Yanina.

