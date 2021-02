Marcelo Tinelli desmintió integrar la lista de vacunados VIP: "Jamás me vacuné contra el coronavirus"

Marcelo Tinelli desmintió estar dentro de la lista de vacunados VIP. Desde que el viernes pasado Horacio Verbitsky admitiera que llamó a Ginés González García para vacunarse en el Ministerio de Salud, el escándalo sacudió también a algunas figuras del espectáculo.

En primer lugar, fue Diego Latorre quien comenzó a negar la lista de vacunados VIP famosos que comenzó a circular. Fue entonces que el conductor de "ShowMatch" mostró su enojo a través de las redes sociales: "Obvio Diego Latorre, que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito".

En una story de Instagram, volvió a reiterar la aclaración: “Anda circulando una lista de vacunados que es MENTIRA. JAMÁS ME VACUNÉ CONTRA EL CORONAVIRUS NI YO NI NADIE DE MI FAMILIA. Besos a todos”.

Ángel de Brito también salió a través de su Instagram desmintiendo la noticia: "Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el #vacunatoriovip de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, explicó el conductor de "LAM".

El escándalo de los vacunados VIP salpicó a varias figuras del espectáculo esta semana como Pablo Echarri, Verónica Lozano, Mariano Iúdica y Alejandro Fantino entre otros, quienes también negaron ser parte de esa lista que se difundió el fin de semana.

