Marcelo Tinelli ante las críticas por los protocolos: "Hablan desde el desconocimiento"

Esta semana, Marcelo Tinelli regresó a la televisión con una nueva temporada de "ShowMatch" (El Trece). Un gran show, con el despliegue de más de 200 artistas, fue la gran apertura del programa insignia del popular animador.

Después del estreno, el conductor fue duramente criticado por la falta de distanciamiento social y la cantidad de gente en el estudio, pese a que él aclaró que todos sus colaboradores se habían testeado previamente. "Hoy se hicieron 196 hisopados, ¡y todos negativos!”, señalo Marcelo en su vuelta a la pantalla chica.

En las últimas horas, en una entrevista con CNN Radio, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, cuestionó los protocolos que implementaron en LaFlia para salir al aire con "ShowMatch".

"Los testeos al boleo no sirven. 'No, pero los testeamos a todos', te dicen. Pero eso no sirve porque ahí puede haber 30 o 40 de esos que estén contagiando", afirmó.

"Fue una imagen que es absolutamente negativa de cara a todo lo que se está haciendo en cuanto a esfuerzo para tratar de generar consciencia de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si un empresario públicamente sale en los medios haciendo esto, será difícil poder pensar entonces que esto lo vamos a poder resolver por el lado de la concientización individual", cerró el Ministro.

En la gala del miércoles de "La Academia", el conductor le respondió al funcionario. "Le quiero contar al ministro que todos los cuadros grabados que se vieron en la apertura fueron todos grabados. No es que vinieron 200 personas acá. Que la gente diga esas cosas, todo bien, pero ¿que lo diga un funcionario? Si hay un programa que cumple con todos los protocolos es este. Tenemos todos los protocolos y más", sostuvo el presentador, visiblemente molesto.

Tras sus palabras al aire, Tinelli respondió consultas de sus seguidores en Instagram y respondió a quienes lo critican por los protocolos sanitarios en su ciclo: "Nos dicen cosas muy hermosas, me quedo con lo lindo. Los que opinan de los protocolos, lo hacen desde el desconocimiento", opinó.

Y añadió: "No les doy bola porque varios hablan desde el desconocimiento. Y en lugares donde han tenido muchos positivos y no se respetan los protocolos".

Y sobre el caso positivo de covid del bailarín Nico Fleitas, que comparte dupla con Cande Ruggeri, sostuvo: "Hay un caso positivo de hace 10 días. Y es lógico. En todos lados hay casos positivos. En el país hoy fueron casi 40 mil".