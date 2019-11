Marcelo Tinelli se conmovió al dedicarle el homenaje de The Beatles a Juan Alberto Badía

Agradecido como pocos, Marcelo Tinelli recuerda siempre al hombre que le dio su gran oportunidad en el mundo de los medios comunicación. Hablamos de Juan Alberto Badía, quien falleció en 2012.

Anoche, el equipo de Silvina Escudero realizó su coreografía de homenajes a la banda de Liverpool, The Beatles, y contó con la presencia de la mejor banda tributo, The Beats.

La coreo de Silvina comenzó con Come Together, siguió con Help, luego vino She Love You, después All My Loving, Oh Darling, Let It Be ya con la presencia de The Beats.

LEER TAMBIÉN: Opiniones divididas en la familia de Emilio Disi ante el homenaje de Luciana Salazar en “ShowMatch”

"Impresionante, me encanta este homenaje a Los Beatles, yo se lo voy a dedicar a Juan Alberto Badía que cada vez que escucho estos temas me hace acordar a Juan Alberto. Un beso grande, Beto, todo el amor del mundo que sabés que te tengo y te lo digo siempre. Me emociona este momento", dijo Tinelli y se lo dedicó al gran Beto Badía.

TE PUEDE INTERESAR: Facu Mazzei estalló contra Marcelo Polino en el "Súper Bailando 2019"