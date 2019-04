Marcelo Tinelli comenzÃ³ su temporada nÃºmero 30 en la televisiÃ³n: "Si algo aprendÃ­ es que nada se consigue solo"

Marcelo Tinelli inició su temporada número 30 en la televisión argentina y lo hizo con una apertura especial que tuvo un recorrido por toda su carrera y los distintos momentos de su programa. inició su temporada número 30 en la televisión argentina y lo hizo con una apertura especial que tuvo un recorrido por toda su carrera y los distintos momentos de su programa.





Recordemos que "ShowMatch" es una herencia de "VideoMatch", aquel viejo programa que comenzó en Telefe y que le permitió conducir "Ritmo de la noche".

Y la larga apertura del ciclo tuvo que ver con eso. Hubo un repaso de cada una de las aperturas y momentos especiales del programa enfocado desde los bailes y con imágenes de tapes.

Valeria Lynch, Celeste Carballo, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Lelé, Lucía Galán, Sandra Mianovich y Fabiana Cantillo, entre otras, interpretaron los temas elegidos por el conductor a lo largo de estos años. Sobre el final, varias cantantes como, entre otras, interpretaron los temas elegidos por el conductor a lo largo de estos años.





Luego se le dio paso a todos los humoristas que formaron parte del ciclo y que le dieron vida a distintos personajes. En el ingreso del conductor, los humoristas armaron una ronda y saltaron al ritmo del clásico Twist and shout.

Antes de comenzar a hablar y de decir su clásico "¡Buenas noches, América!", Marcelo se mostró emocionado hasta las lágrimas.

"No pensé que iba a arrancar así. Gracias a todos ustedes que están ahí. A todas las Diosas que vinieron a cantar. A todos mis compañeros que han pasado por este ciclo. Es un momento hermoso, no me quería quebrar pero es muy difícil", alcanzó a decir Tinelli.