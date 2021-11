Marcelo Tinelli acorraló a Cachete Sierra: ¿se viene la boda con Fiorella Giménez?

Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez tuvieron una destacada performance en el rock de La Academia el lunes. Sin embargo, las miradas se centraron en la previa, donde Marcelo Tinelli destacó lo bien que estaban ellos como pareja.

"Cómo te mira de amor esta chica", le dijo el conductor a Sierra. Ahí, el actor contó que fueron a un casamiento de un amigo con su novia.

"Estaban viendo cómo es el tema del casamiento, es lindo, la fiesta... Y más o menos ya se van imaginando cómo va a ser la de ustedes", lanzó pícaro Tinelli.

"¡Vamos Cachete! Consolidamos a Peter Alfonso y Paula Chaves en este programa, cómo vamos a consolidar a usted, que es un langa impresionante", agregó el conductor.

"A él no le gustan muchos los títulos, él dice pareja", amplió Giménez. A lo que Cachete acotó: "Estamos en pareja, somos novios, lo que quieran ponerle. A veces se me escapa y digo novia o mi pareja pero eso no cambia, nosotros nos queremos mucho".