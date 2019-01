Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marcelo "Teto" Medina contó desde Instragram que fue víctima del robo de su moto y dio datos para poder encontrarla.

"Me robaron la moto. Zanella 200 color azul. Patente A077HLB Si alguien sabe algo avise. Muchas gracias", expresó el panelista.









PrimiciasYa.com se contactó con el Teto quien amplió cómo fue el robo que sufrió: "Me robaron la moto, estaba en Palermo, me bajo y me quedo un rato. Cuando de golpe salgo, no estaba más. Fui a la comisaría e hice la denuncia".





"Dicen que las levantan con camionetas y se las llevan. Un garrón, es espantosa la situación porque de golpe desaparece. Pero no fue un hecho de violencia ni nada. Me robaron nada más", cerró el ex "VideoMatch".