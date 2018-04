Marcelo SÃ¼ller no quiere saber nada con su hermana: "Que la cuiden sus hijos"

Silvia Süller fue internada de urgencia en el hospital Ramos Mejía y luego trasladada al Argerich tras sufrir un infarto de miocardio. La mediática fue sometida a un cateterismo y ya se encuentra recuperándose del susto sufrido. En la madrugada del jueves,fue internada de urgencia en el hospital Ramos Mejía y luego trasladada al Argerich tras sufrir un infarto de miocardio. La mediática fue sometida a un cateterismo y ya se encuentra recuperándose del susto sufrido.

Pero luego de su externación, Süller deberá permanecer bajo cuidado por algún tiempo y su madre, Nélida, fue la primera que se ofreció a darle cobijo a su hija, cosa que a Marcelo Süller, hermano de la rubia, no le parece correcto.

"Está todo mal con Silvia, pero algo se tiene que hacer. Hablaremos con los hijos: los padres están grandes y tienen problemas de salud. Hay lugar para ella pero no para cuidarla", explicó el muchacho en diálogo con Confrontados.

"Está perfecto, pero me parece que es responsabilidad de los hijos, Marilyn y Christian. Por más que estén peleados se tienen que hacer cargo ellos". Y agregó: "Guido tiene un caserón gigante... Por qué no?".

Luego, Marcelo continuó hablando de Silvia: "La última vez la vi como siempre. Con sus altibajos. Estaba contenta que volvía a casa, pero viste cómo es Silvia. No te puedo decir mucho pero es como bipolar: un día está bien y al otro está mal. Tiene muchos quilombos, muchos problemas...".

Según Guido Süller, Marcelo se habría apropiado de la habitación que le pertenecía a Silvia en la casa de sus padres y por ese motivo no quiere que vaya. "Silvia y Marcelo han tenido muchas peleas mediáticas. La última fue hace un año, cuando ella contó que él "se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza", concluyó el arquitecto, pero su hermano lo desmintió.

