Marcelo Süller: "Cuidé a mis papás y los despedí drogándome"

Marcelo, el hermano de los Süller, Guido y Silvia, reapareció en televisión este viernes y contó cómo lo afectó su adicción a las drogas en su relación familiar.

El ex futbolista contó con mucha desazón que se lamenta no haber estado con sus padres en sus últimos instantes.

"Lo que me queda pendiente es no haber podido despedir a mis padres... Me pone mal. Yo los despedí y los cuidé drogándome", indicó casi entre lágrimas en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Y agregó: "Les pido disculpas a ellos (sus hermanos) que seguramente me estarán mirando y hoy me doy cuenta que están sufriendo. Mis hermanos lo sabían y me bancaron".

"Yo siempre fui un Süller. Guido está en su vida y Silvia también. No se dio esa cena. Ahora es hacer todo lo contrario a lo que uno hizo en la vida", remarcó Marcelo.

