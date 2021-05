Marcelo Polino y la difícil relación con su padre: "Se fue cuando tenía dos años, nunca lo conocí"

Marcelo Polino estuvo en el ciclo "PH Podemos Hablar", Telefe, y habló de la nula relación que tuvo con su padre, quien lo abandonó cuando tenía solo dos años.

"Mi papá me abandonó a mí, a mi mamá y a su propia madre cuando yo tenía dos años, nunca lo conocí a mi papá. En esa época mucho no se hablaba de eso", recordó el periodista.

Y agregó: "Cuando vine a Buenos Aires y era famoso dije: bueno, alguna vez alguien le habrá preguntado si no era su hijo. Muchas veces salía del canal y miraba a ver si venía alguien y me decía: soy tu padre. Y eso nunca sucedió".

"Nunca supe qué pasó. Mi papá se va de Tres Arroyos y nunca más lo vi. Después nos fuimos enterando que tuvo otra pareja", insistió Polino.

Y recordó cuando se enteró que había fallecido: "Un día domingo en San Telmo una señora que estaba vendiendo me dice: tu papá está internado en un geriátrico en Zona Sur. Y me da unos datos de cómo llegar y a los dos días me llama mi mamá y me dice que mi padre falleció. Fue una cosa que no tuvo resolución".

