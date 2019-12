Marcelo Polino sobre la polémica foto de la temporada: "Fátima llegó una hora cuarenta tarde"

Fátima Florez se mostró molesta hace unos días por no poder participar de la foto oficial de la temporada teatral de Mar del Plata por llegar tarde al Torreón del Monje.

LEER TAMBIÉN: Fátima Florez sobre el conflicto con Gasalla: "¡Me corresponde mi marquesina!"

"Me duele en el alma, no pude con todo. Anoche tuvimos la función... Por dos minutos no llegué a la foto, ningún elenco se solidarizó conmigo", explicó muy angustiada en charla con "Intrusos", América.

Marcelo Polino habló con el ciclo que conduce Jorge Rial y explicó lo que pasó.

LEER TAMBIÉN: Fátima Florez apartada de la foto de la temporada por llegar tarde: "Ningún elenco se solidarizó conmigo"

"Estaba lloviznando y esperamos a que se arme todo para la foto. Eran la una y media de la tarde, había pasado una hora y media de la convocatoria. Hicimos la foto y ni siquiera vimos quién estaba", indicó el conductor.

LEER TAMBIÉN: El primer escándalo del verano: Antonio Gasalla vs. Fátima Florez

Y aseguró: "Terminó la foto y se largó la lluvia. Nos dispersamos y nos fuimos. La convocatoria era a las 12, la foto fue una y media, y Fátima llegó dos menos veinte. Fue una hora cuarenta después de la convocatoria".

"Estábamos citado a las doce y ella llegó dos menos veinte", cerró Polino.