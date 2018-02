Marcelo Polino: "Nunca evalué la posibilidad de subrogar un vientre"

afirmól ex conductor de, por

"Yo tengo una carpeta aprobada de adopción y estoy en lista de espera, de mi parte no puede hacer más nada", explicó. Y añadió: "Me han llamado después de que estuve con el presidente (Mauricio Macri) en Olivos para adoptar grupos de hermanos y yo estoy apuntando a una criatura, por mi estructura y porque estoy con mucho trabajo. Seguramente me tomaré este verano para rever si puedo ampliar el número de niños". También, fiel a su estilo, se dio tiempo para bromear: "Soy el viudo de la adopción".





Polino, por otra parte, también aprovechó para dar detalles de cómo se encuentra Luciana Salazar y su hija Matilda, de quien es el padrino. "Es preciosa. Cuando vengan a la Argentina, voy a viajar para conocerla".





Embed







Embed @MarceloPolino habló con @infama sobre el padrinazgo de Matilda, la hija de @lulipop07: "La conozco por camarita, es preciosa. Cuando vengan a la Argentina, voy a viajar para conocerla" ☺ pic.twitter.com/cVYMCknORa — América TV (@AmericaTV) 4 de enero de 2018





Embed @MarceloPolino, mano a mano con @infama sobre la posibilidad de una reconciliación entre @lulipop07 y Martín Redrado: "Luciana está priorizando su relación con Matilda, estaría bueno que puedan dialogar" pic.twitter.com/8zqLrdOyMB — América TV (@AmericaTV) 4 de enero de 2018









Embed El crack de @MarceloPolino, con @infama, cuenta de qué se trata "La Isla Encantada", obra que protagoniza en Carlos Paz pic.twitter.com/JnK1F3j1iK — América TV (@AmericaTV) 4 de enero de 2018