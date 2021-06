Marcelo Polino le paró el carro a Yanina Latorre y Ángel de Brito salió al cruce: "¡Qué caradura!"

Ángel de Brito publicó un duro mensaje en Twitter contra Marcelo Polino. Todo se originó por una conversación picante entre el embajador de "MasterChef Celebrity" y Yanina Latorre, en la cual hablaban del rating de "Los ángeles de la mañana" y la competencia.

Al aire en "Polino Auténtico", la "angelita" criticó a Mariana Calabró porque nunca se refirió al bajo rating de "TV Nostra" y sí al de "ShowMatch", que hasta el momento no logró las llenar las expectativas de El Trece.

“Me parece mal que si va a criticar eso no critique el programa en el que trabajaba, ahí pierde credibilidad”, dijo Yanina. Y Polino la contradijo de inmediato porque “a mí no me parece para nada que Marina haya estado ‘obsesionada’ con Tinelli, sí hablaba del tema, pero nada más”.

“Además, Yanina, vos también trabajás en un programa y no venís a contar si el de enfrente te gana o no ¡Nunca en cinco años dijiste que pasaba con eso acá! ¡Nunca te escuché!”, desafió el conductor a su panelista.

Latorre aclaró que “sí, mil veces lo dije. Pero lo qué pasa es que nosotros no fracasamos. Sí, fue difícil con Tagliani y nos costó con Flor, pero estamos bien”.

“¡Yanina tampoco ustedes ganan todos los días! ¡No digas cosas que no son reales! Si querés te lo leo. Y me parece muy feo estar tirándolo al otro quién le gana todo el tiempo ¡Hay que celebrar el éxito propio, no la desgracia ajena!”, arrojó, molesto, Marcelo.

En su Twitter, Ángel de Brito puso más pimienta a la contienda entre Yanina y Marcelo Polino. “¿Cuánto duró el programa de Marcelo Polino en El trece? ¿Fueron 6 meses? ¡Que caradura!”, exclamó el periodista.

Pero no fue todo, el conductor de "LAM" también le hizo un pase de factura a su colega. El jurado de "La Academia" recordó que los productores de "Los especialistas del show" (el ciclo de Polino en El Trece) le pidieron si podían tenerla a Yanina Latorre en el panel. "Me rogaron para que les preste a Yanina Latorre como panelista", señaló.

