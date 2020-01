Marcelo Polino habló del enojo de Mirtha Legrand con Antonio Gasalla

"Es algo lícito que alguien se ofenda de algo que no le gusta", señaló el periodista. El video.

Mirtha Legrand se encuentra en la ciudad de Mar del Plata de visita por distintas obras. En este marco, manifestó su enojo por un comentario de Antonio Gasalla en uno de los sketches de la obra donde menciona a Goldie, su hermana.

"Sí me dolió lo que dijo Gasalla de Goldie, claro. Además, ¿para qué?", dijo la conductora ante las cámaras de "Intrusos", América.

"Es una una humorada estúpida y no viene al caso, hay que tenerle respeto a la gente. Más o menos me contaron, muy feo. No sé, era amigo mío", afirmó Legrand enojada.

Marcelo Polino, protagonista de la obra que encabeza el actor, se refirió a su experiencia de trabajar con él y al enojo de Legrand.

"Antonio hace un esfuerzo enorme arriba del escenario. Es como un aprendizaje para mi verlo, nunca estudié teatro. Yo hago veinte minutos con él que no sé de lo que vamos a hablar. Tiene que ser todo improvisado y gracioso", dijo el periodista.

Y destacó: "Yo laburo de esto y sé que lo que interesa es lo que hablamos de los famosos pero no es solamente hablar de los famosos".

"Yo no me acuerdo si algún día se dijo algo de Goldie, te digo la verdad. Es algo lícito que alguien se ofenda de algo que no le gusta. Es folclore del verano", aclaró sobre el tema Mirtha.