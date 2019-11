Marcelo Polino y Facundo Mazzei volvieron a cruzarse: "Tranqui, te va a hacer mal"

Marcelo Polino y Facundo Mazzei volvieron a cruzarse en la pista del "Súper Bailando". Hace unos meses también habían discutido fuerte.

"Ya basta porque sino le voy a cobrar servicio de prensa porque las únicas notas que hizo en el año fue hablando de mí, me va a tener que pagar", le dijo Polino al bailarín y cantante.

Y Mazzei retrucó: "Él me dijo que cantó mal y un montón de cosas feas y me salieron un montón de laburos con la música, así que cuanto más no, más sí. Tranqui, te va a hacer mal".

"Quiero ver a Gloria (Estefan) haciéndote los coros, sueño con eso", lanzó irónico el jurado.

Y ahí intercedió Flavio Mendoza: "Estefan ya escribió un tema y va a ser para Facundo. Te guste o no va a estar el tema en el disco de Facundo".