Marcelo Polino: "Después de ocho años sentada a mi lado, se la extraña a Moria en el Jurado"

"Bailando 2018" por El Trece y una de las novedades fue que ya no están ni Pampita ni Moria Casán. Si bien se sabía que Pampita no tenía intenciones de renovar, el caso de Moria es bien distinto. La semana pasada, después de varios meses de espera, arrancó elpory una de las novedades fue que ya no están nini. Si bien se sabía que Pampita no tenía intenciones de renovar, el caso de Moria es bien distinto.





Florencia Peña y Laurita Fernández. Y siguen Marcelo Polino y Ángel de Brito. La diva fue la jurado histórica, debutó en el último trimestre del 2006 y siguió hasta el 2008, luego no participó por dos temporadas, pero desde el 2011 fue titular. Pero este año, Tinelli decidió renovar el staff y reemplazar a las mujeres salientes por. Y siguen





En diálogo con PrimiciasYa.com, Polino analizó a sus nuevas compañeras. "Estamos muy bien, es un año muy intenso y con mucho trabajo. La paso muy bien estando en el jurado y haciendo 'Los especialistas del show'", comenzó diciendo el periodista.

Y luego agregó: "Yo soy el más antiguo, le voy dando la bienvenida a los que van viniendo. Con Florencia nos conocemos desde chicos, empezamos a trabajar casi juntos. Es divina y le pone mucho humor. A Laurita la vi desde el primer día que llegó a la empresa, así que todo muy bien".





Al ser consultado sobre si se la extraña a Moria, dijo: "Obvio que se la extraña. Con ella nos íbamos a comer juntos cuando terminaba el programa y seguíamos hablando de todo. Si bien nos hablamos todo el tiempo, pero no tenerla al lado después de ocho años hace que se la extrañe".

Por último, reveló cuál ha sido la mejor pareja de estas primeras galas: "Hasta ahora de la parejas que han bailando me gusta Flavio, me sorprendió ese despliegue y vestuario. No es que no me lo esperaba, pero hizo un gran show que le dio nivel al programa".