Marcelo Mazzarello tras la muerte de su padre: “Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario”

Marcelo Mazzarello escribió un muy fuerte mensaje el viernes pasado cuando contó que había muerto su padre. “Mi viejo murió en mi casa hace dos días. De la clínica salió deshidratado, desnutrido y sobre medicado”, especificó al respecto.

“La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan covid. Son los muertos que no figuran en las estadísticas. Son los muertos de la dictadura sanitaria”, sumó.

Desde entonces, instaló una polémica sobre los otros enfermos en plena pandemia. Por esto fue invitado al ciclo “Palabra de Leuco”, de TN, donde contó qué fue lo que le sucedió a su padre, Juan Carlos. “Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue traslado a una clínica de cuidados progresivos. A partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación desde el principio porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, el pronóstico era muy malo", reveló el actor.

“Me di cuenta que si yo no estaba y no me encargaba de ciertas cosas, no mejoraba. Yo logré sacarlo adelante, despertarlo, salir a pasear, y tener muchas conversaciones con él”, dijo sobre lo que sucedió los primeros días de la internación tras que su padre se despertará del coma.

Sin embargo, con el arranque de la cuarentena obligatoria las cosas se complicaron. “Empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendí que en el contexto de lo que estaba pasando, con los brotes en los geriátricos, se hayan tomado ciertas restricciones, pero perdí el contacto con él, solo tenía conversaciones telefónicas. Yo le dije al médico que si no tenía contacto conmigo, se iba a desbarrancar”, dijo.

“Cuando entró él tenía una escara sacra que mostraba una dimensión, al salir esa dimensión se duplicó. La desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación, fueron las cosas con las que yo me encontré y decidí sacarlo... me lo traje a casa en esas condiciones. Mi papá vivió una semana y no pude revertir esa situación. Pensamos que iba a vivir más, pero no lo logré”, describió con visible tristeza.

“A partir de mi tuit, me empecé a enterar de que a mucha gente le está pasando lo mismo. Quiero que mi experiencia sirva para que haya un protocolo donde los parientes puedan visitar a sus familiares internados tanto en los hospitales como en los geriátricos”, anheló.

Entonces, analizó: “Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario, porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse por sí mismo. Si yo hubiera querido presentar un recurso de amparo para ver a mi papá, no lo podía hacer porque la Justicia en ese momento no estaba trabajando”.

“Te ponen que sos anticuarentena o estás a favor de la cuarentena, pero no es esa la discusión. Obviamente que hay un virus que es peligroso, pero si hay un protocolo que permiten que algunas personas trabajen, tiene que haber un protocolo para que trabajemos todos. Porque si vos a una persona la encerrás y no la dejás trabajar, vos la podés matar por la acción o por omisión”, afirmó. “En el caso de mi papá, el Estado es responsable de no observar que la salud es un todo”, agregó.

Mazzarello admitió que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, lo llamó tras la exposición de su caso. “Me pareció muy bien que me haya llamado. Le comenté lo qué pasó y le pedí que tengan cierta responsabilidad sobre lo que pasa”, concluyó.

