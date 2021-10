¿Marcelo Longobardi renuncia a Radio Mitre por su pelea con Jorge Lanata?

Marcelo Longobardi está en pie de guerra con Jorge Lanata. El conflicto entre las dos figuras centrales de Radio Mitre nació en agosto y nunca lograron superarlo. Todo se generó por una queja al aire del conductor de Lanata sin filtro y Periodismo para todos (El Trece) contra su colega.

¿Cuál fue el reclamo? El jueves 12 de agosto, el periodista se quedó en silencio durante tres minutos porque el conductor de Cada Mañana no le entregó en horario el aire de Mitre.

"Voy a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron. Entregaron 10:04", fue lo único que dijo Lanata, mientras sus compañeros lo veían con asombro. "Lo dejamos a Jorge. Le mandamos un abrazo y lo escuchamos esta mañana. Saludos para todos", acotó Longobardi, que no cruzó diálogo alguno con su colega.

Al día siguiente, el conductor de Cada Mañana entregó el aire, pero tampoco hubo pase con Lanata. "Son las 10 en punto, que tengan todos un lindo fin de semana", fueron las palabras del periodista.

Acto seguido, hubo un breve silencio y la figura de El Trece empezó su ciclo desde su casa con parte de su equipo, aguardando la respuesta del resto de sus compañeros, que salen al aire desde el estudio: "Bueno, nos quedamos solos.... ¿hay alguien en Mansillla (la calle donde queda la emisora)?".

Según pudo saber A24 Show, en las últimas horas, hubo una fuerte discusión entre Longobardi y los directivos de Radio Mitre. La tensión con su compañero fue el eje central de ese entredicho con las autoridades.

El conductor de Cada Mañana aún está muy enojado con Lanata. Desde la emisora aseguran que el periodista de la primera mañana quiere presentar su renuncia.

Al parecer, Longobardi estalló de bronca contra su colega luego de leer una entrevista con Infobae, donde Lanata hizo referencia al conflicto que tienen por el pase.

"Yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo", dijo la figura de El Trece en diálogo con ese medio.

Esas declaraciones no fueron para nada del agrado de Longobardi, que estaba dispuesto a poner paños fríos. Ahora, el conductor de Cada Mañana pone en duda su continuidad en Radio Mitre.