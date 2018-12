Marcelo Longobardi disparó contra Wanda Nara: "El exhibicionismo me parece una grasada"

En su programa radial, Marcelo Longobardi realizó un duro editorial respecto de los mediáticos y sus excesos, y Wanda Nara sirvió como ejemplo justo de las excentricidades con las que viven algunos millonarios argentinos.





El debate arrancó cuando María Isabel Sánchez realizaba su tradicional Resumen Blue y se refirió al festejo de cumpleaños de la mujer de Mauro Icardi. "¿Vieron lo glamoroso que fue el cumpleaños de Wanda Nara?", dijo la locutora y luego agregó: "Mauro le regaló una camioneta valuada en 200.000 dólares y, como si eso fuera poco, después del cumpleaños se tomaron un vuelo a Madrid para ver el partido".





Por su parte, Longobardi interrumpió el comentario de su compañera para dar su punto de vista respecto de los últimos episodios que tuvieron a Wanda como protagonista.





"No sé qué quiere decir glamoroso. Hay ciertos niveles de exhibicionismo, despilfarro y falta de austeridad que son inapropiados. Me parece poco glamoroso eso", dijo el conductor de Radio Mitre.





"Vos porque no fuiste invitado. Seguro estás dolido y hablás por despecho", señaló con humor María Isabel y Longobardi remarcó: "Me parece que tu cumpleaños termine en todas las revistas, que te regalen Bentleys y salga en todos lados me parece una grasada de mal gusto, está todo mal".





El periodista se preguntó qué rol dentro de la sociedad ocupa la rubia para ser una influencer e indicó que este tipo de espectáculos son propios de las estrellas del cine estadounidense, pero no para ella.





"Si vos me decís que estos espectáculos revisteriles los protagoniza una actriz de Hollywood...., pero Wanda Nara no sabemos qué papel cumple", finalizó Longobardi.