Marcelo Longobardi aclaró su frase en radio que generó tanta polémica: "Me expresé mal"

Marcelo Longobardi realizó un amplio descargo después de la polémica que generaron sus declaraciones al aire, cuando dijo que “vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario”, durante el pase de su programa radial con el de Jorge Lanata por Mitre.

Su comentario generó mucha repercusión en las redes y fue tendencia en Twitter el miércoles. Incluso la legisladora porteña Victoria Montenegro lo denunció por sus dichos ante la Defensoría del Público.

"Ayer ocurrió un mal entendido al alrededor de un comentario que hice en el pase con Jorge Lanata", comenzó su aclaración el conductor este jueves.

LEER MÁS: Fuerte relato de Julia Mengolini: "Fumé Marihuana durante todo mi embarazo"

“Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”, explicó Longobardi.

Y aseguró: "Advertí que había gente muy sobreexaltada por algo que yo entendí que se sobreentendía. Mi comentario formulado con Jorge sonó mal, porque seguramente yo me expresé mal, quise decir algo y terminé diciendo lo contrario a las apuradas. Al punto que parecí promover algo que en rigor de verdad yo pretendo advertir o por lo menos denunciar".

LEER MÁS: Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, positivos de coronavirus y aislados

Video: Buenos Días América.