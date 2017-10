Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marcelo Iripino fue intervenido hace unas semanas quirúrgicamente y le quitaron líquido de sus pulmones. Estuvo internado varios días en el Hospital Británico. fue intervenido hace unas semanas quirúrgicamente y le quitaron líquido de sus pulmones. Estuvo internado varios días en el





"Gracias Dios mio por cuidarme en todo momento ... te amo siempre AMEN", expresó el cantante desde Twitter hace unas horas.





"Gracias dios mio por cuidarme en todo momento ... te amo siempre AMEN" — marcelo iripino (@MarceloIripino) 23 de octubre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Marcelo quien por primera vez habló luego de la intervención que mantuvo preocupado a todos.









"No me alcanzan las palabras de agradecimiento. Estoy tratando de empezar a responder a todos como puedo. Dios me dio una nueva oportunidad", cerró el cantante.





¡Fuerza Marce!

