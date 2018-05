Marcelo Boeri: "No sabía que estaba hablando con Cinthia; la discusión intensa vino de su parte"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Cinthia Fernández y Asociación de Taxistas Unidos, tuvieron un cruce de opiniones ayer en "Involucrados", América. Marcelo Boeri , titular de la, tuvieron un cruce de opiniones ayer en





Fue cuando la modelo le cuestionó las agresiones y escraches de taxistas a los conductores de Uber.

PrimiciasYa.com se contactó con Boeri por este tema, quien enfatizó: "Cuando nos movilizamos vienen muchos medios a cubrir y estamos preparados para que haya detractores. Yo confieso no reconocer nunca con quién estuve hablando en ese momento ni tampoco me pareció una discusión intensa".





"No escuchaba bien y no reconocía a nadie excepto al conductor. No sabía que estaba debatiendo con Cinthia Fernández sino por ahí lo hubiera planteado de otra manera, te soy totalmente sincero. Por ahí la discusión intensa vino de parte de ella".





"Sabemos cómo son las reglas del juego y esas personas en el panel están puestas para eso, para apuntar a la difamación del taxista cuando para mí es totalmente infundado", añadió.



"Reconozco los casos que puede haber ya sea de la adulteración del reloj, del cambio de billetes, de la mafia de las paradas... Puedo entenderlo, pero no lo avalo y tampoco hay que generalizar metiendo a todos los taxistas en la misma situación".





"El gremio del taxi son más de 250 millones de viajes por año, lleva más gente el taxi que el subte, entonces un porcentaje tan ridículo que no es taxista, porque el que roba no es taxista de profesión, utiliza el taxi como una máscara. Entonces, un porcentaje tan minúsculo a mí me resulta irrisorio, no es sólo mi postura sino la de todos los taxistas", finalizó el titular de Taxistas Unidos.



