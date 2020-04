Marcelo de Bellis sobre la salida de Érica Rivas de "Casados con hijos": "Estamos tristes y enojados"

Luego de que se confirmara que "Casados con hijos" iba a continuar sin Érica Rivas, tras varias problemáticas de la artista con la producción, Marcelo de Bellis dio a conocer este lunes las internas del equipo en una nota con "Intrusos".

"Sé prácticamente todo, hay cosas que no creo que me correspondan hablarlas a mí porque no soy parte de la producción. (Pero) ayer hablamos los cinco -Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato- por Zoom", comenzó a decir el actor que encarna a Dardo Fuseneco en la aclamada ficción nacional.

"Estábamos felices pero tristes porque es una baja muy importante la de Érica. Pensé de dar un paso al costado. (...) La producción hizo todo lo posible porque ella esté", señaló de Bellis

"Nunca me importó saber cuánto cobra un colega. Estábamos a diez días de empezar a ensayar. Faltaba la firma de Érica", sostuvo. Y agregó convencido tras decir que la última vez que habló con ella fue por Whatsapp para fin de año: "Estamos todos muy apenados porque éramos un equipo muy consolidado. Los protagonistas somos los seis, es 'Casados con Hijos'. Si me apurás te digo que esto se puede hacer con Guillermo y Florencia nada más. La última temporada termina con que Dardo y María Elena se van y llega Pablo Echarri con otra actriz".

A su vez manifestó que Rivas no continúa por un factor económico y otro que se vincula a su ideología que según manifiesta De Bellis, "es muy respetable". De todos modos entiende que "el fan quiere ver 'Casados con Hijos'" tal como es y sin alteraciones en el guión como planteaba la actriz.

"Hay un equilibrio perfecto. Después podemos analizar (ciertas cosas). Es muy respetable y cada uno piensa como quiere, pero con ese criterio yo no puedo hacer Otelo o si me llaman a hacer de pedófilo. Es actuación. No tenemos que defender a nadie porque sabemos que se hizo todo lo posible. Es una baja importantísima. Pero evidentemente ella no estaba cómoda. Se retrasó la escritura de la comedia porque ella no firmaba", remarcó.

"Estoy seguro de que ella no lo hizo de mala, sé que es buena persona. Pero se entiende que los demás no teníamos el compromiso que ella tenía. Ayer los cinco nos mirábamos y estábamos tristes, la queríamos", disparó. Fue en ese entonces cuando Jorge Rial le consultó si estaba enojado, por lo que de Bellis asintió y continuó: "Nosotros vamos a hacer ' Casados con Hijos' a pesar de todo. Lo que le pedí a Guillermo es que me haga jugar con la cinco. Dardo tiene que ser gatero, más gatero que nunca. Moni cantar como siempre, Paola ser calentona descerebrada".

"Me parece muy raro que la producción despida a Érica por WhatsApp. Yo salgo a hablar como un actor que defiende ' Casados con Hijos'. Esto es un equipo y estamos tocados. Estamos tristes. Vamos a salir a la cancha. Dardo quizá traiga un novio o salga solo. Estamos muy felices de hacer ' Casados con Hijos' y el que no lo quiera ver que no vaya al teatro. Esto es una una obra de teatro no una causa nacional", finalizó.

