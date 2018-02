Marcelo De Bellis cenó con amigos, entre los que se encontraba Guillermo Francella, su colega y excompañero en "Casados con hijos", la exitosa serie que emitió Telefe y que repitió durante un gran tiempo debido al gran número de audiencia. Hace dos semanas,cenó con amigos, entre los que se encontrabasu colega y excompañero en "Casados con hijos", la exitosa serie que emitióy que repitió durante un gran tiempo debido al gran número de audiencia.





Desde su Instagram (@marcelo.debellis), el actor subió la siguiente foto pregonando un regreso de la tira, pero esta vez al teatro:

Esta imagen causó más rebote del imaginado y hablamos con De Bellis sobre esto. ¿Es solo un sueño o puede ser una realidad?









Y dejó en claro: "No hay negociación ni nadie que quiera producirlo por ahora. Me causó asombro a nivel mediático, lo levantaron de todos lados. Imaginate lo que seria una vuelta si un simple rumor traicionó todo esto. No sería tan sencillo, hay temas de derechos".

"Tampoco es difícil, pero fue eso, una expresión de deseo. Fue algo informal, lo expresamos en las redes. Sería extraordinario que se abra el telón y la gente vea en vivo lo mismo que en la tele. Serían recitales más que funciones de teatro".

"En mi cuenta de Instagram me ha escrito gente de Uruguay, Perú, Chile, todos deseando que volvamos. Lo más loco fue que cuando le mostré la foto a un productor de la obra, vi que tenía más 18.668 me gusta, y yo cumplo un 18 de junio del 68', estaba angelada la imagen", declaró.. ", declaró..

"Poder disfrutar a Guillermo de nuevo sería increíble. Lo quiero, lo admiro, lo respeto, es el número uno, lejos, más allá de la vuelta de Dardo y de lo comercial, que sería un negocio redondo por todos lados. No hablé con ninguno de los chicos, Luisana sería la más complicada de estar, pero no tengo idea", cerró el artista.

