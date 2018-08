Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Con el éxito que tuvo y con la cantidad de veces que la repitió Telefe, no es descabellado pensar que se pueda venir una versión más moderna de la sitcom "Casados con hijos".





Guillermo Francella, uno de los protagonistas junto a Florencia Peña, nunca lo negó y siempre dejó la puerta abierta ante esta posibilidad. , uno de los protagonistas junto a, nunca lo negó y siempre dejó la puerta abierta ante esta posibilidad.

Sin embargo, su perfil mucho más ligado al cine que a la tevé relegó esta propuesta que siempre late en el mundo de la pantalla chica.





Marcelo De Bellis, que interpretó a Dardo en esa ficción, se refirió en exclusiva a una imagen que se viralizó en las redes sociales hace unos días y aclaró que Francella no fue quien compartió dicha postal ya que no posee redes.

"No tengo nada para decir. Francella no tiene redes, la foto es real pero el texto es un invento. No puedo opinar nada al respecto de un posible regreso de Casados con hijos", le comentó el actor a PrimiciasYa.com.





"Casados con hijos" tuvo dos temporadas en Telefe: en 2005 y 2006. En sus comienzos, la tira no tuvo un gran rebote por el horario donde fue ubicada. Pero, al ser repetida explotó en la pantalla de las pelotitas y esto obligó a tuvo dos temporadas en: en 2005 y 2006. En sus comienzos, la tira no tuvo un gran rebote por el horario donde fue ubicada. Pero, al ser repetida explotó en la pantalla de las pelotitas y esto obligó a Claudio Villarruel , gerente de programación por ese entonces, a reponer el producto.