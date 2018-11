Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el actor quien expresó su felicidad en este momento especial de su vida a los 50 años.





"Estamos bien, estamos muy felices. Bastian es hermoso, ser padre es un sentimiento inexplicable. Tengo dos hijas pero esto del varoncito era un sueño que pensé que no iba a llegar", comentó Marcelo.

Y agregó: "Sol es una mujer maravilla, que hace cinco años que estamos juntos. Fue muy deseado. Si era una nena la recibía también con los brazos abiertos. Tengo dos hijas, de 20 y 21 años, ya dos mujeres, y son mi vida".







"Esto es una sensación como me pasó cada vez que fui papá, es muy difícil de poner en palabras. Tengo el ADN de por sí de ser papá, es lo que más me gusta en la vida. Es más, me encantaría tener otro hijo".





"Por suerte salió todo bárbaro y ya estamos los tres en casa. Ayer durmió con nosotros. Quiero destacar el trabajo de Ernesto Berutti y los médicos del Austral que hicieron un laburo importante, que esperaron casi dos horas y media de parto para que pueda ser parto natural", finalizó De Bellis.