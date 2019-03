"Las Rubias", el ciclo que conduce Marcela Tinayre en Net TV, comenzó con un escándalo en vivo entre Sol Pérez y Javier Milei en el que hubo lágrimas, duras acusaciones y obligó a que la hija de Mirtha Legrand termine invitando al economista a retirarse del estudio. El debut de una nueva temporada de, el ciclo que conduceencomenzó con un escándalo en vivo entreen el que hubo lágrimas, duras acusaciones y obligó a que la hija determine invitando al economista a retirarse del estudio.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcela se refirió a lo sucedido en su programa, pero antes contó cómo vivió su vuelta a la TV: "El regreso de Las Rubias lo viví muy bien, es el tercer año del programa ya, el segundo en Net TV y con un Martín Fierro ganado. Es todo una emoción y una carga de energía muy buena porque todas somos amigas y vamos para adelante".





"La pelea entre ambos me sorprendió, yo no sabía de esta pelea honestamente. Estaba de vacaciones y no tenía idea de que se habían peleado. Lo que me sorprende es que en tres años de programa, nunca pasó algo así. Las peleas se discuten en mi programa, se hablan, se dicen... Además estaban como invitados mi hija Juanita y Martín Bossi y no se pudieron lucir. De última Juanita es mi hija y lo entiende". Luego, se metió de lleno sobre lo que pasó entre Sol y Milei:

Y agregó: "Les pedía que se callen y sean prudentes, y seguían sin parar. Ellos tendrían que hacer un programa juntos, el programa del escandalete. Pero por otro lado no soporté la agresión y la falta de caballerosidad de Milei. Sol se sintió muy agredida y fue con justa razón. Pero no es el estilo de mi programa, yo no hago la televisión del escándalo, yo hago la televisión del diálogo".





Por último, dijo: "Es más, yo no sé en la mesa cómo surgió el tema de agredirse. Me parece que había una mala espina entre ellos porque no se entendieron, porque no supieron escucharse y salió lo peor de cada uno. Fue algo muy desagradable. Sol es una invitada de una semana y vamos a ver cómo seguimos".