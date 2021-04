Marcela Tinayre reveló que tuvo coronavirus: “Creí que había tenido un ACV”

Marcela Tinayre habló este lunes en "LAM" sobre el sufrimiento al haberse contagiado coronavirus que la llevó a pensar que había tenido un ACV.

La hija de Mirtha Legrand explicó que luchó contra el covid en Miami después de vacunarse y destacó la importancia de tratar las secuelas psicológicas.

Tinayre sorprendió a Ángel de Brito al contar “tuve covid. Yo tuve covid”. “Tuviste. No sabía”, contestó el conductor.

Marcela aclaró que “tuve en enero. No la pasé nada bien”. “Cuando estabas en Miami o acá”, quiso saber el conductor.

Marcela contó que fue “en Estados Unidos. No la pasé nada bien durante cuatro días. Por supuesto no me tuve que internar ni nada de eso. No tuve ningún síntoma de los clásicos ni nada de eso. Yo creí que había tenido un ACV. Fue tan de golpe, tan drástico, que no me podía mover. Mi cuerpo pesaba quince toneladas y estaba tirada en un sillón. Los médicos que venían a verme a mi casa, al quinto día, y quiero decirlo porque nadie lo dice, es muy importante la ayuda psicológica de uno. Uno se muere de miedo. Uno tiene mucho miedo”.

LEER MÁS El último adiós a Mauro Viale: el dolor de Jony en el cortejo fúnebre

“El miedo de la finitud que conocemos todos, pero decís por qué me va a tocar ahora. El quinto día vino el médico, me dieron mucho antibiótico, y me dijo que no contagiaba, que podía salir, y me dijo que me cuidara de la cabeza porque estaba muy asustaba”, aclaró.

Tinayre también reveló que “me vacuné en el mes de enero. Para ser más honesta de lo que soy, la llamé a Yanina Latorre y no te lo contó ni nada. Le pregunté y ella fue muy generosa, me mandaba centros. Era muy difícil. Ya tenía la primera dosis. Yo me di la primera dosis incubando el covid. Estos días que la pasé muy mal fueron posteriores a esa primera dosis”.

La conductora confesó que “gracias a la primera dosis lo mío no se extendió y no fue grave. Me sentí muy mal. Soy una persona de buena salud pero me sentí muy mal. No podía caminar. Me levantaba y me mareaba, Lo transcurrí en mi casa. Me saturaba todo el tiempo. El único que lo sabía era mi hijo Nacho, que me dijo que si me internaban se venía para acá. No lo sabía ni mi madre”.

“El médico al quinto día me dijo que me pusiera el traje de baño y me fuera a la playa. Pensé en todas las pérdidas que tuve en 2020. La verdad es que estuve muy triste y muy angustida esos cuatro días. Un día dije… Es muy difícil con tar la vivencia… El médico me decía que cuide mi cabeza, yo le había contado la historia de mi vida, con todas las pérdidas. Me dije que escorpio es el ave fénix y tenía que salir de esta como fuera. Tengo que salir como sea. No comés, perdés el apetito totalmente. Hay que tomar mucho esa bebida que tiene minerales que te empieza a dar fuerzas. La verdad es que la parte psicológica es importantísima”, concluyó Tinayre.

LEER MÁS El pedido al aire de Romina Pereiro a Jorge Rial: "Que se quede en casa, no está vacunado y tiene factores de riesgo"