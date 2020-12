Marcela Tinayre opinó sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: "La vuelta la va a..."

Mirtha Legrand le puso fecha a su regreso a la televisión y Marcela Tinayre opinó sobre la esperada vuelta. La conductora le dio el visto bueno a su mamá y decidió apoyar su decisión de volver el 19 de diciembre para cerrar la temporada 2020.

Tinayre celebró el año de su hija, Juana Viale, al frente de "La noche de Mirtha" y "Almozando", porque la actriz por fin “salió del estigma de hija de y nieta de”.

“Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa", señaló Marcela en una nota con Catalina Dlugi en La once diez.

La conductora dijo que su madre "está preocupada porque el virus no se fue, pero creo que la vuelta la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente”.

“Me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene haces los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo", recordó Tinayre sobre la decisión de su hijo de elegir a la hija de ella para el reemplazo de su madre.

Marcela se sinceró sobre Nacho y explicó que "fue muy sabio todo, lo que sucede conviene. La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada".

"No es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra”, cerró.

