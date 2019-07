Marcela Tinayre: "No me altera en lo más mínimo lo que diga Laura Ubfal"

Laura Ubfal descargó su bronca contra Marcela Tinayre por el tiempo que tardó la conductora de "Las Rubias" en hacer el pase para "Tarde pero temprano", el ciclo de Net TV en el que la periodista se desempeña como panelista. El viernes,descargó su bronca contrapor el tiempo que tardó la conductora deen hacer el pase parael ciclo deen el que la periodista se desempeña como panelista.





Luciana Salazar y Diego Ramos, estalló contra la hija de Mirtha Legrand en las redes y en vivo. Ubfal, panelista del programa conducido por, estalló contra la hija deen las redes y en vivo.





"Las Rubias", que se emite de lunes a viernes de 14:30 a 16:30 hs, se extendió más de lo habitual (hasta las 17), y si bien los conductores de "Tarde pero temprano" hicieron una sutil mención sobre el tema, recayendo en el mismo nombre del programa, Laura se despachó furiosa contra Marcela.





"Quiero saber por qué la conductora que nos antecede entrega su programa tanto tiempo después. Una falta de respeto", indicó la periodista en el comienzo del programa.

Embed





Y siguió: "Gracias Marcela Tinayre pero estamos trabajando, mi amor, y vos también. Nuestro programa empezaba 16:30 y mirá la hora a la que lo entregas. Y no tenía una noticia de último momento...". "Gracias Marcela Tinayre, espero que el lunes se de cuenta, no sé", reiteró.





La periodista también picantes comentarios a través de Twitter: "Estamos esperando para empezar @tardeperotempra .Nuestro horario era 16.30. Pero @MTinayre no entrega... ¿¿que les parece?? @CanalNetAr", escribió, mencionando al canal.





Y desde la cuenta oficial de Net TV respondieron de manera contundente: "Hoy se extendió la emisión de @lasrubiasnet a pedido de la Gerencia de Kuarzo".





En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcela Tinayre se refirió al tema: "Ni idea por qué se enojó, es su problema en aclararlo. No lo vi, me lo comentaron... No me altera en lo más mínimo lo que diga Laura Ubfal".

Embed ⚠ Hoy se extendió la emisión de @lasrubiasnet a pedido de la Gerencia de Kuarzo — Canal Net TV (@CanalNetAr) 28 de junio de 2019





Luego agregó: "Las redes estuvieron muy enojadas con ella, en fin ya pasó y no es nada grave. Lo que me importa es hacer un buen programa y encima buen rating para el canal", resaltó ya que el viernes el ciclo obtuvo 0.7 siendo el promedio más alto de esa señal.