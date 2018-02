Marcos Gastaldi, esposo de Marcela Tinayre y yerno de Mirtha Legrand.

En su relato, Borghi cuenta que Gastaldi no pudo salir del país por irregularidades en algunos papeles por una causa judicial de 1994. Marcos iba a viajar a Punta del Este en un vuelo privado junto a su amigo Jorge Brito, el dueño del banco Macro. La información es de anoche y fue brindada por la periodista del Trece Sandra Borghi en su cuenta de Twitter. Involucra al ex banqueroesposo dey yerno de





Este portal se comunicó con Tinayre, que echó luz sobre el tema y desmintió que esta prohibición para salir del país tenga que ver con la causa judicial de la que Gastaldi fue sobreseído.





"Se había olvidado el permiso, es todo. No estoy muy al tanto pero sé que siempre necesita papeles o permisos para viajar y llevó los equivocados", describió la conductora.





"No es complicado y es re simple. No le demos vueltas a lo que no lo tiene", enfatizó Tinayre para completar el hecho.