Marcela Tinayre contó lo mal que la pasó cuando se enteró del accidente que sufrió Nacho Viale con la moto

No fue un año fácil para la familia de Mirtha Legrand, primero la pandemia por coronavirus hizo que la conductora se aísle en su casa por ser una persona de riesgo ante su avanzada edad. Luego falleció su hermana Goldie, a la que no pudieron despedir por los protocolos del virus, además de la noticia de la muerte de Sofía Neiman, gran amiga de la familia, y hace poco la de Marcos Gastaldi, el ex esposo Marcela Tinayre.

El clan ya no quiere saber más nada con malas noticias y esperan que el año termine lo más tranquilo posible. Sin embargo, este sábado volvió a sonar el teléfono para avisar que Nacho Viale había sufrido un grave accidente en su moto.

En su programa “Las Rubias”, por KZO, Marcela decidió contar cómo fue todo y explicar que su hijo está bien. "Agradezco a la vida. Todos saben que mi hijo tuvo un accidente de moto y voló por el aire. Una señora que venía con dos perritos en la falda, se metió en contramano en Juan B Justo, lo agarró por el medio y voló por el aire. Estuvo internado y le hicieron todas las placas correspondientes", arrancó.

"Agradezco muchísimo al SAME, Hospital Rivadavia y Mater Dei que se ocuparon del tema como de cualquiera. La gente de la salud está muy tocada y vale la pena mencionarlos y agradecerles. Nacho está muy golpeado y dolorido. Cuando te baja la adrenalina de lo que viviste, te aparecen los dolores y la angustia", explicó.

"El sábado cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. 'Una más no aguanto', dije. Un amigo que estaba en casa agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí", reveló ante tantas pálidas.

"El papá de Nacho se ocupó muchísimo. Él también anda en moto de toda la vida. Nacho está subido arriba de una moto desde que tiene tres años. Tengo que agradecerle a la vida que esta vivo. Un shock así te hace revalorizar todo, porque es un accidente, no es una enfermedad. A veces te sacan de tu eje una cantidad de pavadas en la vida. Esto es como que de golpe te encarrilás nuevamente y le das importancia a lo que es realmente importante. A lo que te moviliza en la vida. A decirle a la gente que la querés mucho".

"Fui muy valiente hasta ese momento. A la noche no paraba de llorar de la angustia y ayer me dolía todo, hasta el pelo. Como el accidentado. Quedé tan mal emocionalmente que me dolía todo el cuerpo. Es tremendo cuando te dicen que es tu hijo el accidentado. Se te nubla todo", recordó.

"Les cuento algo muy privado y miren lo que son las conexiones. Juana graba los programas del fin de semana el sábado desde la mañana, uno atrás del otro. El accidente de Nacho es yendo al canal. El sábado a la noche, Juana sin saber nada de lo que había pasado porque no quisieron contarle hasta que terminara de grabar, empezó a hablar de motos y a contar que su hermano tenía una. ¿Qué se le dio justo para hablar de esto? Eso es conexión, es increíble, Nacho estaba internado mientras ella hablaba de él", contó con asombro.

El tema más difícil fue avisarle a Mirtha del accidente: "Otra preocupación era cómo le avisaba a mi mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo", finalizó.

