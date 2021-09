Marcela Tauro, indignada con los políticos: "Me parecen unos hijos de pu.."

Marcela Tauro insultó a los políticos en pleno aire el miércoles en la mesa de Polémica en el bar, América.

Fue cuando se debatía por la situación vulnerable de los jubilados en la Argentina y la creciente inflación que golpea a todos los sectores.

"Vamos a lo importante, los jubilados. A mí me duele eso", indicó sobre los datos preocupantes sobre la situación de la mayoría de los adultos mayores del país.

"Mi vieja cobra jubilación mínima y yo la ayudo con mi hermana", remarcó la periodista.

Y añadió conmovida e indignada: "Me pongo mal. Me duele que pasen estas cosas los viejitos. Me parecen unos hijos de pu... los políticos, perdonenme la expresión".

Y enfatizó: "No me importa de un partido o del otro. Nadie hace nada y no recorren las calles, no ven a la gente cómo está".