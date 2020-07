Marcela Tauro hizo una fuerte denuncia sobre el programa de Marcelo Tinelli

Este jueves en "Fantino a la tarde", en medio de un debate sobre la autenticidad de los reality shows, Marcela Tauro contó su verdad sobre su eliminación del "Bailando por un sueño 2015", en la gala de reggaetón.

En aquel entonces, la periodista quedó eliminada en la votación telefónica, con el 56,79% de los votos ante Alberto Samid, quien se metió entre los 22 mejores del certamen.

"Esto que tengo en mi mano va a generar mucho ruido. Van a ver en minutos la que sería la prueba de resultados adulterados en un reality muy famoso. Aquí hay números y detalles que no coinciden con lo que finalmente pasó al aire", comentó Fantino.

"Yo me quedé helada cuando lo ví", indicó Tauro. "Esto no es show. Acá hay guita de la gente. Si yo te apoyo, te quiero y tengo la guita justa para bancarte, y quedás afuera...", opinó el conductor del ciclo de América TV.

"Es que yo sé qué pasó eso en mi caso, y también en otros duelos. Eso es lo único que a mí me molesta, que me duele. Hay mucha gente que nos sigue y por ahí gasta lo que no tiene en un llamado telefónico", sumó la panelista, que siempre puso en duda su eliminación a manos de Samid.

Luego, Alejandro Fantino reveló que, según su información, aquella noche de julio de 2015 Tauro recibió 13.325 votos (65,93%), frente a los 6.886 (34.07%) votos de Samid. "Habría ganado Marcela Tauro", remarcó el conductor, que también detalló de qué empresa telefónica provinieron cada uno de los votos.

"Me esta escribiendo un ex participante del Bailando que dice que él también se sintió afectado", acotó el abogado Mauricio D'Alessandro, integrante del ciclo. Luego, el abogado agregó: "Esta figura me dijo 'una persona de las compañías más importas me dijo que yo había ganado y sin embargo perdí'".

Y como si fuera poco, Luis Ventura aportó otra duda: "Esto es show y negocio. Buscá quien van a encabezar los elencos en el verano y vas a encontrar a los finalistas del reality", dijo el periodista, haciendo clara mención a la productora Dabope, de la que forman parte Pablo Chato Prada y Federico Hoppe, históricos productores de Marcelo Tinelli.

