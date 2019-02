Marcela Tauro despedazó a Verónica Ojeda: "Jugó con la versión de la salud de su hijo"

Verónica Ojeda a México para encontrarse con Diego Maradona en Sinaloa. Pero luego de que en el programa se contara que alguien del círculo íntimo de la mamá de Dieguito Fernando había asegurado que Ojeda no viajaría debido al tratamiento del nene, la periodista se enfureció y arremetió contra la ex del Diez. Este martes, en Intrusos , se habló del viaje dea México para encontrarse conen Sinaloa. Pero luego de que en el programa se contara que alguien del círculo íntimo de la mamá dehabía asegurado queno viajaría debido al tratamiento del nene, la periodista se enfureció y arremetió contra la ex del Diez.

"Vamos a decir la verdad. Fue Verónica Ojeda. Se la cuida a veces, no hay que cuidarla, la verdad que no. Perdónenme pero sinceramente me tienen harta cuidándola, es una mina que fue ingrata toda la vida y nosotros lo sabemos. Dejó mal parado a un compañero, ¿por qué le tenemos que poner la alfombra roja? Ella jugó con la versión de la salud de su hijo", arrancó la Tauro.

Y aclaró: "Hay que decir las cosas. Ella fue la que dijo, no me lo dijo a mí pero se lo dijo a alguien, que se iba a Estados Unidos por el tratamiento del hijo".

