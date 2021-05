Marcela Tauro contó que atravesó una crisis con su pareja: "Fue antes de..."

Marcela Tauro está en pareja desde hace cinco años con Martín Bisio. La periodista conoció al joven por medio de un amigo en común, el empresario Pablo Merillo. El rosarino decidió invitar a la panelista a cenar, ella aceptó y rápidamente floreció el amor.

En una entrevista con "Los ángeles de la mañana", la integrante de "Fantino a la tarde" habló de su relación con Martín Bisio y sorprendió al confesar que atravesaron por una crisis.

"Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, señaló y, aunque destacó que construyeron un sólido vínculo, reconoció que también tuvieron que superar momento difíciles.

"Tuvimos una crisis. Fue antes de un viaje. Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia y después, a los pocos días, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos viajar. Pasa que yo soy ariana y hay que bancarme a mí...", detalló Marcela Tauro.

La periodista reveló que, en ocasiones, le pesa la diferencia de edad (ella tiene 54 años y él 33). “Yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, explicó.

