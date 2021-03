Marcela Pagano deja TN y El Trece y vuelve al Grupo América: "El desafío de conducir me tentó para hacer el cambio"

En 2017, Marcela Pagano pasó del Grupo América al Grupo Clarín donde hizo pie en ciclo como "Telenoche" y envíos centrales de la emisora de cable de noticias del grupo, "TN".

Actualmente formaba parte del equipo de "Solo una vuelta más", segmento que conduce Diego Sehinkman.

Ayer sorprendió a todos con un posteo donde anunciaba que dejaba el programa y el canal.

"Mi último día al aire en TN. No se por donde arrancar a agradecer por esta etapa en mi vida que me dio tanto, que tan feliz me hizo! Gracias a las autoridades del canal por dejarme ser parte estos años, gracias Carlos y Rapa por la posibilidad y confianza. No me voy a cansar de decirlo, lo mejor que tiene esta empresa es la gente. Mis compañeros fueron y son mi familia, pasamos tantas cosas juntos! Me voy con los brazos llenos de amor y amigos. Gracias infinitas a los técnicos, camarógrafos, microfonistas, utileros, sonidistas y editores, gracias por regalarme tantas sonrisas y cuidarme siempre. Gracias GIGANTES a los productores y productoras, la ayuda que me han dado para que aprenda fue ENORME. Gracias Gracias Gracias a los chicos de mesa de entrada, de seguridad, de Logistica, de recursos humanos, de informática, por ser siempre conmigo tan copados, por facilitar mi laburo siempre. Gracias a los directores y productores, (qué haríamos sin ustedes?.. son todo!!). Gracias a los chicos de tn.Com.AR ! Gracias a mis compañeros de aire, conductores y columnistas por enseñarme tanto! Y gracias INFINITAS a vestuaristas, maquilladoras y peinadores por preocuparse por mejorar siempre mi imagen! Me llevo tantos aprendizajes y experiencias que me estalla el corazón de emoción! Chau amigos! Nos vemos pronto", escribió la periodista especializada en economía.

Primiciasya.com se contactó con ella quien gentilmente habló de su salida de TN y de su desembarco como conductora en la señal A24 que dirige Liliana Parodi.

"Soy muy prudente en mis manejos, hasta que no terminaba un ciclo no quería meterme en el otro. Tengo la propuesta de conducir un noticiero. Me van a poder ver en otro rol que nunca hice. Es ese desafío que me tentó a hacer el cambio, vuelvo a un lugar en el que yo también ya trabajé donde estuve 4 años y medio", le contó Pagano a este portal.

La comunicadora no quiso avanzar con A24 hasta cerrar su vínculo con el Grupo Clarín. Recién la próxima semana empieza a definir detalles de su futuro televisivo cuando se junte con Parodi.

"La semana que viene me junto a armar la parte periodística. Estoy agradecida a las autoridades del canal que me hayan vuelto a convocar para estar en el Grupo América. No sé cuándo hago aire. Recién esta semana voy a sentarme a hablar bien de lo periodístico. La propuesta es conducción del noticiero central de la tarde de A24, después seguramente me voy a sumar al programa que tiene Luis Novaresio a la noche. Hay otras propuestas de hacer Tv de aire en América, pero no hemos hablado nada todavía. Lo que a mí me motivó el cambio es la posibilidad de conducir. Esta semana me junto con Liliana Parodi", sostuvo.

Se estima que la propuesta de aire de América podría ser el envío que prepara Jorge Rial, "TV Nostra", que arribará en abril en la franja de las 21 junto a Marina Calabró y Diego Ramos.