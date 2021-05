Marcela Feudale sobre la polémica con Tinelli: "Me confirmaron que hay una gran cantidad de protocolos"

Marcela Feudale tomó la decisión de no estar en "ShowMatch La Academia" y hace unos días ella misma aclaró la situación en su programa "Feudale Café" en FM Cielo.

"La enana" aseguró que mientras no esté vacunada contra el coronavirus, no va a formar parte del programa de Marcelo Tinelli, y fue ella misma quien planteó la situación de temor; el conductor le dio una respuesta entendible y le aseguró que va a esperarla: "Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie".

Feudale contó en su programa que habló con Marcelo y le planteó su situación de temor con respecto a la pandemia, no solo por su salud sino también por la de su madre que tiene 84 años y cuenta hasta el momento con una sola dosis de la vacuna.

Si bien le genera mucha tristeza no poder estar por un buen tiempo en el ciclo, del que forma parte hace 27 años, cree con total seguridad que es la mejor opción en esta situación. Y desde la productora LaFlia comprendieron perfectamente su decisión.

Marcela explicó que luego de tomar la decisión de quedarse en su hogar decidió comunicarse con Tinelli: "Lo llamé y le dije que presentaba mi renuncia, no porque quisiera irme del programa, sino por el riesgo que implicaba exponerme al contacto con mucha gente en un estudio de televisión sin estar vacunada todavía".

Ahora, en diálogo con Adrián Korol en el programa "La bestia pop", Feudale contó: “Extraño algo, la rutina que tenía. Yo vivía a dos mil por hora, pero esta bajada me hizo bien. Estaba muy acelerada. En vez de doscientas revoluciones tenía cinco mil por minuto. Más allá que todo esto es una miércoles, este parar y replegar lo disfruto”.

Y remarcó que se siente “como cuando limpias, tirás cosas y descubrís que te queda más espacio”.

Además, admitió que no vio el primer programa de Tinelli pero porque en general no mira televisión y en esta ocasión en particular “no quería angustiarme”.

Sobre la polémica por los criticados protocolos sanitarios en el programa, apuntó: “Lo que sé y me confirmaron es que hay una gran cantidad de protocolos. Los que están en el aire es en el único momento que no usan barbijos, todos los de alrededor sí. Las distancias se mantienen y el estudio es tres veces mayor que el anterior”, detalló pero volvió a enfatizar que ella esta vez prefirió no pasar por todos esos cuidados porque “estoy en un tiempo más de repliegue. No me cuesta tanto separarme de algo que fue mi rutina cotidiana durante 27 años”. Volvió a repetir que sintió que “no tendría el temple para estar en una situación rodeada de tanta gente. Siempre fui un poco fóbica social . Además tengo mucho respeto a este bicho. No quería ser la que enfermera a mi vieja ni enfermarme yo”.

“Marcelo se vacunó acá. Tenía mucho prurito de hacerlo afuera. A él se lo acecha constantemente. Hay una cosa obsesiva con todo lo que hace o dice. Por eso sabía que no iba a ir a vacunarse afuera. No quería que le rompieran las b....”, finalizó.

