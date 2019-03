Carolina Papaleo habló el jueves en "Incorrectas", América, y le respondió a Marcela Feudale, quien la había cuestionado por sus declaraciones por la muerte de Natacha Jaitt. habló el jueves en, y le respondió a, quien la había cuestionado por sus declaraciones por la muerte de





"Mamita, vos no vas al teatro, no es mi problema. Estoy haciendo mi unipersonal como actriz. Agradecida de estar con Moria Casán y todas mis compañeras", explicó Papaleo. explicó

"De qué la voy a acusar sino se nada de la vida de esa piba. Ella retrocedió en chancletas porque sabía que se había ido al pasto. Lleva 20 años trabajando de reidora", agregó.





Embed







"¿No le hace sinapsis las neuronas esta gente? Digo una cosa y siguen contestando lo mismo. Yo no es que tenía la información que Natacha tenía HIV y dije: Natacha tenía HIV. ¡Qué me importa! No me interesa ni ella ni el hermano, no me interesa esa gente", aseguró la actriz sobre sus declaraciones que generaron polémica.