Marcela Feudale sobre su ausencia en "ShowMatch 2021": "No hay ninguna interna"

Luego de varios rumores sobre la presencia de Marcela Feudale en "ShowMatch La Academia", la locutora aclaró la situación en su programa "Feudale Café" en FM Cielo.

"La enana" aseguró que mientras no esté vacunada contra el coronavirus, no va a formar parte del programa de Marcelo Tinelli, y fue ella misma quien planteó la situación de temor; el conductor le dio una respuesta entendible y le aseguró que va a esperarla: "Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie".

Feudale contó en su programa que habló con Marcelo y le planteó su situación de temor con respecto a la pandemia, no solo por su salud sino también por la de su madre que tiene 84 años y cuenta hasta el momento con una sola dosis de la vacuna.

Si bien le genera mucha tristeza no poder estar por un buen tiempo en el ciclo, del que forma parte hace 27 años, cree con total seguridad que es la mejor opción en esta situación. Y desde la productora LaFlia comprendieron perfectamente su decisión.

Feudale aseguró que no existe ninguna interna contra Martín Salwe, el locutor que estará en su lugar y al respecto indicó: "Martin es un chico que está trabajando hace mucho tiempo en la empresa, que hizo el Cantando y que me va a reemplazar en el periodo que yo no esté, que pueden ser 15 días, un mes, dos meses, hasta estar vacunada". Y agregó: "No hay ninguna interna. En el medio de una pandemia una persona que toma una determinación como la mía y es aceptada por la empresa en donde trabaja".

Marcela explicó que luego de tomar la decisión de quedarse en su hogar decidió comunicarse con Tinelli: "Lo llamé y le dije que presentaba mi renuncia, no porque quisiera irme del programa, sino por el riesgo que implicaba exponerme al contacto con mucha gente en un estudio de televisión sin estar vacunada todavía".

La idea de la histórica locutora es volver al programa una vez que cuente con las dosis correspondientes. En ese sentido, Marcela le dio la posibilidad a Tinelli de que tomara la decisión que quisiera y considerara mejor, y él le aclaró que va a esperarla y que entiende su situación perfectamente.

