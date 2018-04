Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la animadora tropical de "Pasión" quien expresó sus sensaciones por estar en el filme basado en la vida del popular Potro cuartetero fallecido en junio de 2000 en un se contactó en exclusiva con la animadora tropical dequien expresó sus sensaciones por estar en el filme basado en la vida del popularcuartetero fallecido en junio de 2000 en un accidente vial.



"Participar de la película para mí es como un regalo. Estoy feliz, súper emocionada. Uno tuvo la oportunidad de estar en ese momento de euforia y éxito cuando Rodrigo arrancó en Buenos Aires y seguir el paso a paso de todo lo que se fue generando hasta que después pasó lo que pasó. Rodrigo logró que todo el país cantara Soy cordobés, que no es poco. Era un groso total".





"En la película en sí soy la única que tuvo oportunidad de conocerlo de los que participan porque hago de mí. Tengo la oportunidad de hacer una escena del personaje de Rodrigo. Aún no lo vi pero es muy parecido. Ojalá guste, no es sencillo encarar a un personaje tan popular y tan querido", añadió Marcela.



"Me lleva a mis 23 años, a cuando arranqué en la profesión. Yo el año que viene cumplo veinte años de profesión y se me juntan un montón de emociones. Me pasa cuando estoy en un escenario con Ulises Bueno y los músicos, es muy fuerte. A veces pienso que ya lo viví pero lo había vivido con Rodrigo y ahora con Ulises".





"Si bien son muy diferentes, a mí Ulises me acerca mucho a Rodrigo. Me pasa algo muy loco porque digo que esto lo había vivido. Cada uno con sus estilos, pero me acerca todo a Rodrigo y a lo que viví 20 años atrás. Es muy fuerte y es difícil explicarlo. Rodrigo es un grande de la música popular y me llena de emoción estar en su película", finalizó la conductora.

