Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Hace muchos años que estoy de novia y siempre en todas las entrevistas me preguntan si quiero ser madre y la verdad siempre contesto lo mismo. Hasta ahora nunca quise ser madre, esa es la realidad. Tuvimos momentos con Pablo de que sí, atravesando diferentes momentos, por eso hasta ahora no se dio", explicó la conductora de "Pasión", América.





Y fundamentó: "Hubo muchos compromisos laborales y otras urgencias, por decirlo de alguna manera. Siempre está la posibilidad y tiene que ver más con eso. No es que es ahora. Le dieron mucha bola a la noticia pero evidentemente muchos me quieren ver mamá, no sé, debe ser eso".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARCE BAÑOS (@marcebanios) el 24 de Oct de 2018 a las 2:01 PDT







Y dejó en claro que siempre estuvo la idea y las ganas de formar una familia juntos: "Siempre hay un deseo con Pablo pero a veces la búsqueda se ha tenido que frenar por diferentes motivos ajenos a la producción (se ríe). Es un tema que tiene que ver con que si se da o no se da, me cuesta hablar de estos temas que tienen que ver con la sensibilidad".









dialogó en exclusiva cony habló de su deseo de formar una familia con, su pareja de hace once años.