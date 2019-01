Maradona invitó a Flor de la V a jugar un partido de fútbol

Claudia Villafañe y su hija Dalma, Mardona también le pegó duro a Florencia de la V. Al parecer, la actriz mencionó en su programa que él y Ojeda está nuevamente juntos y eso ofuscó al hombre, quien no tuvo empaño en discriminar a la capocómica. Este viernes, además de haber apuntado contray su hijatambién le pegó duro aAl parecer, la actriz mencionó en su programa que él yestá nuevamente juntos y eso ofuscó al hombre, quien no tuvo empaño en discriminar a la capocómica.

"Me he comido varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo. Sabés por qué te digo, la tapa que muestran son de un año atrás. Yo con Florencio (sic) nunca tuve un problema. Pero ella no puede hablar de Dieguito".

"Yo lo respetaba hasta hoy. Ahora ya lo invito a jugar un partido", lanzó. Jorge Rial lo frenó cuando hizo mención a la identidad de género de Flor, pero Maradona volvió a la carga: "Sabés lo que pasa, se mete con Dieguito".

"¿Cómo hago para explicarle a este chabón, que se la come, que lo de Verónica y mío puede esperar? Lo de Dieguito no", dijo el ex futbolista sobre los rumores de reconciliación con la madre de su hijo.

"Las tapas que muestra el topu (sic) son de hace años. Tengo el buzo de la Selección puesto, me estaba yendo a entrenar. Por eso la bronca mía con el pibe", agregó en referencia a una de las publicaciones que se mostraron en el programa Flor de Tarde.

Luego, aclaró que no está en pareja con Ojeda, pero que es probable que ella pronto viaje rumbo a México. "Vos creés que algún piojo resucitado me a frenar a que yo lleve a Verónica, a mi hijo y a la terapeuta a México. ¡Nadie!", concluyó al respecto. ¡Tremendo!

