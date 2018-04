Maradona habló sobre el faltazo al casamiento de Dalma: "No le podía hacer eso a los muchachos"

Diego Maradona se expresó sobre el tema en diálogo telefónico con Jonatan Viale, para el ciclo que el periodista conduce por CNN en Español. Este jueves, tras la polémica generada por su ausencia en el casamiento de su hija,se expresó sobre el tema en diálogo telefónico con, para el ciclo que el periodista conduce por

"Estoy muy bien. Fantástico, no tengo ningún problema, son más los que los quieren crear" "Este es un momento muy importante en mi vida. Estamos por ascender con Al Fujairah, que es una localidad muy cercana a Dubai, y la gente está enloquecida", arrancó a contar Diego.

Luego, se refirió a su ausencia en el casamiento de Dalma, los consejos de su madre fallecida en 2011 y su responsabilidad con el equipo que dirige: "Las cosas se van dando como mamá quiere desde el cielo, de eso estoy seguro. Si mi vieja me dijo 'quedate', es porque me tenía que quedar y no puedo dejar a 30 familias esperando o viendo por televisión el casamiento de la hija de Maradona. No tengo ningún derecho para hacerle eso a los muchachos", reveló.

"He faltado a uno o dos contratos, pero eran tiempos difíciles y duros. Hoy la responsabilidad es acá en Al Fujairah y yo sabía que mi hija iba a estar feliz de poder casarse bien", dijo luego.

Cuando le preguntaron si extraña la Argentina, Maradona respondió emotivamente: "Extraño tomar mates con mis hermanas, recordar a mis viejos en la cancha de Devoto. Extraño mucho a mi nieto y a mi hijo Dieguito Fernando. Extraño a Jana. Extraño a Dalma y a Gianinna", concluyó al respecto.

