Maradona, enojado, grabÃ³ un video: "Â¡Yo no me estoy muriendo!"

Desde que elinstaló el rumor de quetiene un problema neurológico y principio del ex capitán de la Selección no había emitido palabra alguna al respecto.

Solo, a través de su abogado, Matías Morla, se hizo público un comunicado para negar y asegurar que el dato había sido facilitado por una "fuente maliciosa".

La diferencia entre lo expuesto por Morla y el video que hoy grabó Maradona tiene que ver con que el ex DT de Dorados de Sinaloa le echa la culpa a la prensa. "Esto es no saber hacer periodismo", expuso Diego.

"Hola a todos los maradonianos que hay muchos en el país, cada vez más, poque mienten, mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida, la gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Porque estos, estos, hijos de saben qué, la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va. Porque Esto es no saber hacer periodismo. Es querer agarrar el camino más corto para ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", grabó en el minuto que te permite la red social Instragram.

Cierto es que se dijo que una de las hermanas de Diego llamó desesperada a Dalma Maradona y le pidió que vaya encarecidamente a ver a su padre porque "no la iba a reconocer". Asimismo, se dijo que la hija mayo de Maradona estaba con intenciones de juntar a toda la familia – pese a las grandes diferencias que tienen – para que Diego sea sometido a estudios profundos para saber si padece o no esta enfermedad.